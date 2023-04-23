Данілов про "мирні ініціативи": не треба нас садити за стіл переговорів, дайте зброю

Данілов відповів авторам так званих "мирних ініціатив" для України, які часто повторюють російські наративи.

"Коли мета російського агресора залишається незмінною - знищення України, ініціативи мирного врегулювання, що звучать останнім часом, - це ніщо інше як проросійська миротворчість", - зазначив він.

Секретар РНБО заявив, що Україні зараз непотрібні переговори, але необхідна зброя, щоб зупинити ворога.

"Не треба нас постійно садити за стіл переговорів, дайте нам достатньо зброї. Зброя - найкращий посередник і єдиний зрозумілий для РФ аргумент спілкування", - наголосив він.

Нагадаємо, нещодавно президент Бразилії заявив, що США нібито "заохочують" війну в Україні. Він вважає, що президента України та російського диктатора потрібно "переконати" почати переговори.

У МЗС України відповіли бразильському лідеру та запросили до України, аби показати суть російської агресії.

Крім того, глава МЗС Італії виступив за мирні переговори між Україною та РФ, а посередником запропонував Китай.

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