В Італії виступили за переговори між Україною та РФ. Китай бачать посередником

Для того, щоб зупинити конфлікт необхідно спробувати посадити Україну і РФ за стіл переговорів. Посередником у цих перемовинах може бути Китай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міноборони Італії Гвідо Крозетто в інтерв'ю La Stampa.

За його словами, Італія в контексті війни в Україні рухається двома основними напрямками.

"Перший - це допомога: ми повинні гарантувати Україні право захищатися. Але з іншого - існує постійне і щоденне зобов’язання намагатися побудувати стіл для миру. Тому що зараз єдине, що ми можемо зробити, це не закінчити війну, а зупинити конфлікт і спробувати посадити за один стіл двох співрозмовників, які не розмовляють один з одним і не мають нічого спільного", - вважає Крозетто.

Він заявив, що сподівається на більшу роль Європи у намаганні "підлити воду у вогонь".

"Всі чудово підливають бензину у вогонь, але немає жодного пожежника. Нам потрібні пожежники у світі, в якому ООН, яка має виконувати цю функцію, втратила її", - сказав Крозетто.

На його думку, для встановлення миру "потрібен інший співрозмовник".

"Чи може це бути Китай? Він має бути співрозмовником за мирним столом. Це одне з питань, яке ми повинні поставити собі в Італії та в Європі", - додав Крозетто.

Своєю чергою він зауважив, що для російського диктатора Володимира Путіна у війні людський ресурс і час не мають жодного значення.

"Путін живе в умовах, коли мертві 100 000 чи 300 000 і час у 1-3 роки не є проблемою. Для Заходу актуальним фактором є час, жертви та громадська думка. Стикаються два абсолютно різні світи", - акцентував міністр.

Позиція України

Радник керівника ОП Михайло Подоляк на тлі заяви італьського глави Міноборони нагадав, що у питанні війни Росії проти України немає місць подібним "мирним врегулюванням".

"Знову до основ ... Коли хтось говорить про "мирне врегулювання", Україна чує тільки "здайтеся, капітулюйте, виконайте ультиматум РФ. Після 423 днів кривавої війни це неможливо. Бо це зумисна війна на знищення, яку веде РФ, а не міфічний "конфлікт". Тут немає простору для "врегулювання", - написав Подоляк у Twitter.

Нагадаємо, як нещодавно заявили в США переговори щодо припинення вогню між Україною та Росією на цей момент неможливі. Оскільки Москва ще не готова до конструктивного діалогу.

Додамо, раніше в Офісі президента України висловилися щодо можливості переговорів з Росією, нагадавши про ключову деталь.

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