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Данілов: якщо РФ застосує ядерну зброю, то санкції проти неї мають стати пекельними

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю у війні проти України, світ повинен дуже жорстко відреагувати, адже це буде зовсім інша війна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Такого агресора, такого садиста, як Путін, треба було зупинити ще у 2008 році, але на жаль цього не сталося. Маємо сьогодні війну на нашій території. Те, що стосується погроз використання тактичної ядерної зброї, маємо на увазі, не дай Боже вони на це наважаться, тоді світ має зовсім по-іншому вже реагувати. Тоді мають бути санкції, вони мають бути пекельними для того, щоб це максимально швидко закінчилось", - сказав Данілов.

Він наголосив, що у разі застосування тактичної ядерної зброї це вже буде "зовсім інша війна, інша відповідальність, інші дії партнерів України".

Також Данілов зазначив, що терористичний акт на Каховській ГЕС - це одна справа, інша - це використання тактичної ядерної зброї. Він висловив сподівання, що РФ не вдасться до такого злочину.

"Я можу сказати, що нічого трагічного не буде, мало того, я більш ніж хочу бути впевнений, що це не станеться. Але якщо це станеться, світ має зовсім по іншому реагувати", - додав секретар РНБО.

Байден вважає "реальною" загрозу застосування Путіним ядерної зброї

Нагадаємо, нещодавно президент США Джо Байден заявив, що загроза використання диктатором Володимиром Путіним тактичної ядерної зброї є "реальною".

"Коли я був тут (у Каліфорнії - ред.) близько двох років тому і говорив, що турбуюсь про висихання річки Колорадо, всі дивилися на мене як на божевільного. Вони подивилися на мене так, як коли я сказав, що турбуюся про те, що Путін застосує тактичну ядерну зброю. Це реально", - сказав Байден.

Путін вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі

Ще в березні Путін заявляв про розміщення ядерної зброї на території Білорусі. Буцімто він це зробить на прохання самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка.

У Кремлі заявили, що 1 липня 2023-го закінчиться будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у Білорусі. Після чого у Мінську було підписано договір про те, як саме Білорусь зберігатиме російську нестратегічну ядерну зброю.

Вже в червні Путін сказав, що це сховище нібито "на фінальній стадії будівництва, а ж "боєголовки перемістять до Білорусі 7-8 липня".

Днями глава Кремля стверджував, що переміщення вже розпочалося і перша ядерна зброя вже перебуває на території Білорусі. При цьому моніторингова група "Беларускі Гаюн" інформує, що фактів такого переміщення не спостерігається.

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Ядерна зброяОлексій ДаніловВійна Росії проти України