Данілов про Крим: будемо звільняти в такий спосіб, який вважатимемо необхідним

Україна буде звільняти окупований Росією півострів Крим "у такий спосіб, який вважатиме за необхідне".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради безпеки й оборони України Олексія Данілова в ефірі Радіо Свобода.
"Мені складно казати, чи без бою вони (росіяни, - ред.) будуть щось віддавати. Можу єдине сказати, що при необхідності ми будемо звільняти в такий спосіб, який будемо вважати за необхідне на час ухвалення тих чи інших рішень", - сказав Данілов, коментуючи слова міністра оборони України Олексія Резнікова про те, що Україна поверне окупований Крим "без бою".
Він зазначив, що "якщо буде потреба в тому, щоб ми там використали трошечки інші засоби, вони обов’язково будуть використовуватися".
"І ні в кого ми питати з цього приводу дозволу не збираємося. Це наша земля, і наше завдання - її звільнити", - наголосив Данілов.
Секретар РНБО також прокоментував вибухи в окупованому Криму.
"Господь милостивий до нашої країни, він періодично відправляє сигнали рашистам, зараз саме так треба говорити, що їм треба звідти забиратися. І ці сигнали йдуть у відповідний спосіб. Думаю, що ті люди, які мають трошечки розуму, мають розуміння, що треба якомога швидше забиратися з півострова", - зазначив Данілов.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна може звільнити окупований Росією Крим без ведення бою.
До того ж сьогодні, 2 травня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунав гучний вибух. Окупанти пояснюють інцидент "роботою ППО".
Пізніше ще один вибух пролунав на базі російських прикордонників під Сімферополем.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.