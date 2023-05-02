Данилов о Крыме: будем освобождать таким образом, который будем считать необходимым

"Мне сложно говорить, без боя ли они (россияне, - ред.) будут что-то отдавать. Могу единственное сказать, что при необходимости мы будем освобождать таким образом, который будем считать необходимым на время принятия тех или иных решений", - сказал Данилов, комментируя слова министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Украина вернет оккупированный Крым "без боя".

Он отметил, что "если будет потребность в том, чтобы мы там использовали немного другие средства, они обязательно будут использоваться".

"И ни у кого мы спрашивать по этому поводу разрешения не собираемся. Это наша земля, и наша задача - ее освободить", - подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО также прокомментировал взрывы в оккупированном Крыму.

"Господь милостив к нашей стране, он периодически отправляет сигналы рашистам, сейчас именно так надо говорить, что им надо оттуда убираться. И эти сигналы идут соответствующим образом. Думаю, что люди, имеющие немножко ума, имеют понимание, что нужно как можно скорее убираться с полуострова", - отметил Данилов.