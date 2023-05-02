ua ru
Вт, 02 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Під Сімферополем на базі російських прикордонників пролунав вибух

Новость на русском →
Вівторок 02 травня 2023 20:46
Під Сімферополем на базі російських прикордонників пролунав вибух Ілюстративне фото: під Сімферополем на базі російських прикордонників пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Криму на базі російських прикордонників під Сімферополем пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

База знаходиться неподалік аеропорту Сімферополя біля селища Шкільне.

Ані так звана "влада" тимчасово окупованого півострова, ані офіційні джерела поки що ніяк не коментували інцидент.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Севастополі сьогодні, 2 травня, пролунав гучний вибух.

Також ми писали, що у Криму сьогодні повідомляли про роботу систем ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
прикордонники Крым Вибух Війна Росії проти України
NEWS
В Україні на 90 днів продовжили мобілізацію та воєнний стан
В Україні на 90 днів продовжили мобілізацію та воєнний стан
DAILY
Нерішуча "сімка". Що заважає Заходу запровадити повну заборону експорту до Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нерішуча "сімка". Що заважає Заходу запровадити повну заборону експорту до Росії