Під Сімферополем на базі російських прикордонників пролунав вибух

У тимчасово окупованому Криму на базі російських прикордонників під Сімферополем пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал " Кримський вітер ".

Ані так звана "влада" тимчасово окупованого півострова, ані офіційні джерела поки що ніяк не коментували інцидент.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Севастополі сьогодні, 2 травня, пролунав гучний вибух.

Також ми писали, що у Криму сьогодні повідомляли про роботу систем ППО.

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