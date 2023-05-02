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Данілов про Крим: будемо звільняти в такий спосіб, який вважатимемо необхідним

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Україна, Вівторок 02 травня 2023 22:00
Данілов про Крим: будемо звільняти в такий спосіб, який вважатимемо необхідним Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна буде звільняти окупований Росією півострів Крим "у такий спосіб, який вважатиме за необхідне".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради безпеки й оборони України Олексія Данілова в ефірі Радіо Свобода.

"Мені складно казати, чи без бою вони (росіяни, - ред.) будуть щось віддавати. Можу єдине сказати, що при необхідності ми будемо звільняти в такий спосіб, який будемо вважати за необхідне на час ухвалення тих чи інших рішень", - сказав Данілов, коментуючи слова міністра оборони України Олексія Резнікова про те, що Україна поверне окупований Крим "без бою".

Він зазначив, що "якщо буде потреба в тому, щоб ми там використали трошечки інші засоби, вони обов’язково будуть використовуватися".

"І ні в кого ми питати з цього приводу дозволу не збираємося. Це наша земля, і наше завдання - її звільнити", - наголосив Данілов.

Секретар РНБО також прокоментував вибухи в окупованому Криму.

"Господь милостивий до нашої країни, він періодично відправляє сигнали рашистам, зараз саме так треба говорити, що їм треба звідти забиратися. І ці сигнали йдуть у відповідний спосіб. Думаю, що ті люди, які мають трошечки розуму, мають розуміння, що треба якомога швидше забиратися з півострова", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна може звільнити окупований Росією Крим без ведення бою.

До того ж сьогодні, 2 травня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунав гучний вибух. Окупанти пояснюють інцидент "роботою ППО".

Пізніше ще один вибух пролунав на базі російських прикордонників під Сімферополем.

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Данілов про Крим: будемо звільняти в такий спосіб, який вважатимемо необхідним
Данілов про Крим: будемо звільняти в такий спосіб, який вважатимемо необхідним
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