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Данилов о Крыме: будем освобождать таким образом, который будем считать необходимым

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Украина, Вторник 02 мая 2023 22:00
Данилов о Крыме: будем освобождать таким образом, который будем считать необходимым Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина будет освобождать оккупированный Россией полуостров Крым "таким образом, который сочтет необходимым".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире Радио Свобода.

"Мне сложно говорить, без боя ли они (россияне, - ред.) будут что-то отдавать. Могу единственное сказать, что при необходимости мы будем освобождать таким образом, который будем считать необходимым на время принятия тех или иных решений", - сказал Данилов, комментируя слова министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Украина вернет оккупированный Крым "без боя".

Он отметил, что "если будет потребность в том, чтобы мы там использовали немного другие средства, они обязательно будут использоваться".

"И ни у кого мы спрашивать по этому поводу разрешения не собираемся. Это наша земля, и наша задача - ее освободить", - подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО также прокомментировал взрывы в оккупированном Крыму.

"Господь милостив к нашей стране, он периодически отправляет сигналы рашистам, сейчас именно так надо говорить, что им надо оттуда убираться. И эти сигналы идут соответствующим образом. Думаю, что люди, имеющие немножко ума, имеют понимание, что нужно как можно скорее убираться с полуострова", - отметил Данилов.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина может освободить оккупированный Россией Крым без ведения боя.

К тому же сегодня, 2 мая, во временно оккупированном Севастополе раздался громкий взрыв. Оккупанты объясняют инцидент "работой ПВО".

Позже еще один взрыв прогремел на базе российских пограничников под Симферополем.

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Данилов о Крыме: будем освобождать таким образом, который будем считать необходимым
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