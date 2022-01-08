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Данилов о катастрофе МАУ в Иране - это террористический акт

Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов назвал катастрофу МАУ в Иране, которая произошла 8 января 2020 года, терактом. Он выразил разочарование отказом Тегерана от сотрудничества в расследовании и выплатах компенсаций за сбитый гражданский самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Данилова изданию "Голос Америки".

"То, что произошло 8 января 2020 года, было террористическим актом, совершенным против гражданского самолета", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО выразил разочарование отказом властей Ирана от сотрудничества в расследовании трагедии и выплате компенсаций за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины".

Напомним, ранее власти Ирана заявили представителям Канады, Швеции, Украины и Великобритании, что отказываются от переговоров о крушении самолета МАУ.

Отметим, позднее Тегеран заявил, что готов обсуждать выплаты компенсаций, но только с каждой страной отдельно.

Как сообщало РБК-Украина, иранские военные сбили пассажирский самолет авиакомпании МАУ 8 января 2020 года. Как утверждает Тегеран, лайнер подвергся ракетной атаке из-за сбоя в работе системы противовоздушной обороны и ошибки оператора. Жертвами трагедии стали 176 человек, в том числе 9 членов украинского экипажа.

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СНБОАлексей ДаниловМеждународные авиалинии УкраиныИран