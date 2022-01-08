Данилов о катастрофе МАУ в Иране - это террористический акт

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов назвал катастрофу МАУ в Иране, которая произошла 8 января 2020 года, терактом. Он выразил разочарование отказом Тегерана от сотрудничества в расследовании и выплатах компенсаций за сбитый гражданский самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Данилова изданию "Голос Америки" .

"То, что произошло 8 января 2020 года, было террористическим актом, совершенным против гражданского самолета", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО выразил разочарование отказом властей Ирана от сотрудничества в расследовании трагедии и выплате компенсаций за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины".