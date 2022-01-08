Данилов о катастрофе МАУ в Иране - это террористический акт

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов назвал катастрофу МАУ в Иране, которая произошла 8 января 2020 года, терактом. Он выразил разочарование отказом Тегерана от сотрудничества в расследовании и выплатах компенсаций за сбитый гражданский самолет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Данилова изданию "Голос Америки".
"То, что произошло 8 января 2020 года, было террористическим актом, совершенным против гражданского самолета", - сказал Данилов.
Секретарь СНБО выразил разочарование отказом властей Ирана от сотрудничества в расследовании трагедии и выплате компенсаций за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины".
Напомним, ранее власти Ирана заявили представителям Канады, Швеции, Украины и Великобритании, что отказываются от переговоров о крушении самолета МАУ.
Отметим, позднее Тегеран заявил, что готов обсуждать выплаты компенсаций, но только с каждой страной отдельно.
Как сообщало РБК-Украина, иранские военные сбили пассажирский самолет авиакомпании МАУ 8 января 2020 года. Как утверждает Тегеран, лайнер подвергся ракетной атаке из-за сбоя в работе системы противовоздушной обороны и ошибки оператора. Жертвами трагедии стали 176 человек, в том числе 9 членов украинского экипажа.