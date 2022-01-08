Данілов про катастрофу МАУ в Ірані - це терористичний акт

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов назвав катастрофу МАУ в Ірані, яка сталася 8 січня 2020 року, терактом. Він висловив розчарування відмовою Тегерана від співпраці в розслідуванні і виплатах компенсацій за збитий цивільний літак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Данілова виданню "Голос Америки".

"Те, що сталося 8 січня 2020 року, було терористичним актом, вчиненим проти цивільного літака", - сказав Данілов. Секретар РНБО висловив розчарування відмовою влади Ірану від співпраці в розслідуванні трагедії і виплаті компенсацій за збитий літак "Міжнародних авіаліній України".