Данилов исключил открытие российских супермаркетов в Украине. И угрожает местным властям

Отметим, ранее в украинских СМИ появилось заявление директора по развитию сети Mere в Украине Артема Хоменко о том, что в июне возобновит свою работу супермаркет в Николаеве, после чего планируется открытие еще нескольких десятков магазинов.

Секретаря СНБО попросили прокомментировать это, на что он заявил, что это непроверенная информация, которая "начинается с неопределенных ресурсов".

"Как это вообще возможно, это чисто провокационные вещи. Если не дай бог какая-либо городская власть позволит этим ребятам работать, поверьте, у нас хватит понимания, что это делать невозможно… Пускай у себя там, у них есть где развиваться, Хабаровск… пускай туда едут и развивают дискаунтеры… Если городская власть будет давать преференции российскому бизнесу, если речь идет о Николаеве, то к мэру и депутатам очень быстро будут применены (меры, - ред.), потому что без их разрешения этого сделать нельзя", - отметил Данилов.

Согласно официальным данным, конечным бенефициаром сети супермаркетов Mere является российский бизнесмен Сергей Шнайдер.