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Два-три года на деолигархизацию. Данилов назвал условие внедрения стандартов НАТО

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укра, Вторник 15 июня 2021 13:19
Два-три года на деолигархизацию. Данилов назвал условие внедрения стандартов НАТО Фото: Данилов заявил о важности срочно решить вопрос вступления в НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Украина имеет два-три года на уничтожение олигархического влияния на политические процессы. Это нужно для внедрения стандартов НАТО.

Об этом сказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на форуме "Украина 30".

"Мы должны за 2-3 года уничтожить все, что связано с этими процессами, по-другому наша страна не сможет соответствовать стандартам НАТО. Что такое НАТО? НАТО - это, прежде всего, стандарты, которые мы должны принять, ввести в нашей стране и если у нас олигархическая модель экономики, которая до сих пор, к сожалению, существует, которая порождает соответственно коррупцию, те процессы, которые являются неприемлемыми в странах НАТО, то нам ждать, что мы получим туда билет бесполезно", - пояснил Данилов.

Он отметил, что Украине надо срочно решить вопрос деолигархизации в соответствии с нормами Конституции.

"Это наш вызов. Если мы не будем членами НАТО, мы имеем соседа, который постоянно нам угрожает и для которого наша независимость является как кость в горле. Мы должны это осознавать и этот вопрос в более короткий срок решать - иначе мы будем постоянно в очень сложной ситуации", - подчеркнул Данилов.

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