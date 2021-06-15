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Данілов виключив відкриття російських супермаркетів в Україні. І погрожує місцевій владі

Автор: РБК-Україна

Вихід російської мережі супермаркетів на український ринок неможливий. Інформація про запуск супермаркетів Mere не відповідає дійсності.

Про це на прес-конференції на полях форуму "Україна 30" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов .

Відзначимо, раніше в українських ЗМІ з'явилася заява директора з розвитку мережі Mere в Україні Артема Хоменка про те, що в червні відновить свою роботу супермаркет в Миколаєві, після чого планується відкриття ще декількох десятків магазинів.

Секретаря РНБО попросили прокоментувати це, на що він заявив, що це неперевірена інформація, яка "починається з невизначених ресурсів".

"Як це взагалі можливо, це чисто провокаційні речі. Якщо не дай бог якась міська влада дозволить цим хлопам працювати, повірте, у нас вистачить розуміння, що це робити неможливо... Нехай у себе там, у них є де розвиватися, Хабаровськ... нехай туди їдуть і розвивають дискаунтери... Якщо міська влада буде давати преференції російському бізнесу, якщо мова йде про Миколаєв, то до мера і депутатів дуже швидко будуть застосовані (заходи, - ред.), тому що без їх рішення цього зробити не можна", - зазначив Данилов.

Згідно з офіційними даними, кінцевим бенефіціаром мережі супермаркетів Mere є російський бізнесмен Серній Шнайдер.

Нагадаємо, раніше Данілов заявляв, що в України є два-три роки на ліквідацію впливу олігархів на політичні процеси. Це потрібно для впровадження стандартів НАТО.

Також повідомлялося, що Україна готує санкції за виправдання агресії Росії.

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