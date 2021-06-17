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Данилов исключил денонсацию "Минска": других договоренностей нет

Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина не стремится денонсировать минские соглашения, а предлагает доработать их, поскольку выполнить их в том виде, как они есть, невозможно. Украинская сторона выступает за мир и готова договариваться об урегулировании конфликта на Донбассе.

Об этом в ток-шоу "Право на владу" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Мы их (минские соглашения - ред.) не денонсируем. С минскими соглашениями надо работать. Других нет. Но надо понимать, что выполнить их в том виде как они есть (невозможно - ред.). С наличием российских танков, генералов и офицеров на нашей украинской территории проводить выборы - это нонсенс. Это невозможно", - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что Украина выступает за прекращение войны и переговоры. "Чтобы не убивали наших ребят. Мы за то, чтобы садиться и договариваться", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, ранее советник президента России в нормандском формате Дмитрий Козак заявил, что Кремль надеется на то, что США "окажут воздействие" на позицию Украины касательно исполнения минских соглашений.

Отметим, после встречи с президентом США в Женеве 16 июня глава РФ Владимир Путин заявил, что Вашингтон подтвердил приверженность минским соглашениям по Донбассу.

В то же время президент США Джо Байден отметил, что позиции Вашингтона и Москвы по минским соглашениям отличаются.

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СНБОминские соглашенияАлексей Данилов