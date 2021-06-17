Данилов исключил денонсацию "Минска": других договоренностей нет

Украина не стремится денонсировать минские соглашения , а предлагает доработать их, поскольку выполнить их в том виде, как они есть, невозможно. Украинская сторона выступает за мир и готова договариваться об урегулировании конфликта на Донбассе.

Об этом в ток-шоу "Право на владу" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Мы их (минские соглашения - ред.) не денонсируем. С минскими соглашениями надо работать. Других нет. Но надо понимать, что выполнить их в том виде как они есть (невозможно - ред.). С наличием российских танков, генералов и офицеров на нашей украинской территории проводить выборы - это нонсенс. Это невозможно", - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что Украина выступает за прекращение войны и переговоры. "Чтобы не убивали наших ребят. Мы за то, чтобы садиться и договариваться", - добавил секретарь СНБО.