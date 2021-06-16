Кремль надеется, что США "окажут воздействие" на позицию Украины по "Минску"

Советник президента России в нормандском формате Дмитрий Козак заявил, что Кремль надеется на то, что США "окажут воздействие" на позицию Украины касательно исполнения минских соглашений . Президенты США и РФ сегодня говорили об этом в Женеве.

По мнению Козака, вмешательство США помогло бы "сдвинуть ситуацию с мертвой точки".

"Кажется, да, есть надежда, что позиция США по поводу того, что здесь было заявлено, что надо исполнять минские соглашения. Надо их последовательно выполнять. Если нашим американским коллегам удастся оказать воздействие на украинскую позицию, то есть шанс, что это сдвинется с мертвой точки", - сказал он.

Козак также в очередной раз обвинили Украину в том, что она якобы не собирается исполнять минские соглашения по урегулированию на Донбассе, а только высказывает приверженность этому документу.