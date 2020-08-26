Данілов виключає гуманітарну катастрофу в Криму через брак води

Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)

На сьогодні немає підстав для гуманітарної катастрофи в окупованому Криму через брак води. На півострові досить води для його населення.

Про це у Facebook повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

За його словами, на півострові немає нестачі води і підстав для гуманітарної катастрофи.

"Місцеві водні ресурси здатні задовольнити господарсько-побутові потреби населення. А проблему водозабезпечення вкрадених промислових, сільськогосподарських та інших підприємств, а також російських військових об'єктів нехай вирішує російська окупаційна влада", - додав Данілов.

Нагадаємо, раніше глава делегації України у Тристоронній контактній групі по Донбасу Леонід Кравчук припустив відновлення подачі води до Криму у разі гуманітарної катастрофи.

У президента Володимира Зеленського відреагували на це, заявивши, що до звільнення воду до Криму подавати не можна, оскільки це вагомий важіль впливу і тиску на Російську Федерацію як державу-окупанта.