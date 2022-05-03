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Данилов: Харьковские соглашения - это акт капитуляции. Причастные должны ответить

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Киев, Вторник 03 мая 2022 20:42
Данилов: Харьковские соглашения - это акт капитуляции. Причастные должны ответить Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал "Харьковские соглашения" актом капитуляции. Он подчеркнул, что все причастные к их заключению должны ответить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Данилова ISLND TV.

"То, что было в Харькове - это акт капитуляции Украины. И все, кто принимали в этом участие - это государственные преступники, которые должны отвечать по закону" ,- сказал секретарь СНБО.

По его словам, сегодня Украина живет в такой системе координат, что реальная ответственность отсутствует. Он добавил, что несмотря на решение СНБО, подписаны этих соглашений, которых он назвал мерзавцами, себя спокойно чувствуют.

"Это то, чего после войны не должно быть, если это останется - страны не будет. Если мы оставим систему координат, которая нам была предложена в 1991 году. Это законодательная безответственность", - уточнил Данилов.

Напомним, Харьковские соглашения были заключены в 2010 году. Они предусматривали нахождение Черноморского флота РФ в Крыму до 2042 года с возможностью пролонгации договора. С украинской стороны документ подписал беглый президент Виктор Янукович.

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