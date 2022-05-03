Данілов: Харківські угоди - це акт капітуляції. Причетні повинні відповісти

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав "Харківські угоди" актом капітуляції. Він підкреслив, що всі причетні до їх підписання повинні відповісти.

"Те, що було в Харкові - це акт капітуляції України. І всі, хто брали в цьому участь - це державні злочинці, які повинні відповідати за законом", - сказав секретар РНБО.

За його словами, сьогодні Україна живе в такій системі координат, що реальна відповідальність відсутня. Він додав, що незважаючи на рішення РНБО, підписані цих угод, яких він назвав мерзотниками, себе спокійно почувають.

"Це те, чого після війни не повинно бути, якщо це залишиться - країни не буде. Якщо ми залишимо систему координат, яка нам була запропонована в 1991 році. Це законодавча безвідповідальність", - уточнив Данілов.