Данилов о должности вице-премьера по ОПК: никакого Советского Союза не будет

Введение должности вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Кабинете министров не является возвращением к советскому стилю управления данной сферой.

Об этом в интервью одному из телеканалов заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает пресс-служба СНБО.

В частности, онотверг суждения о том, что введение государственной институции по вопросам ОПК - это возвращение к советским образцам.

"Никакого Советского Союза не будет. Мы понимаем, каким должен быть ОПК, и без синергии с частным сектором и людьми, которые хотят вкладывать деньги, "Укроборонпром" далеко не уйдет", - отметил Данилов.

По его мнению, смена подходов к управлению ОПК должна решить проблему недостаточной координации из-за отсутствия профильного органа. В этом контексте он подчеркнул необходимость создания профильного министерства, а также введение должности вице-премьера с полномочиями по реформе комплекса.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в правительстве появится должность вице-премьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

Также сообщалось, что в Украине создают оборонно-промышленное министерство.