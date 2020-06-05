Данілов про посаду віце-прем'єра з ОПК: ніякого Радянського Союзу не буде

Введення посади віце-прем'єра з питань оборонно-промислового комплексу (ОПК) в Кабінеті міністрів не є поверненням до радянського стилю управління даною сферою.

Про це в інтерв'ю одному з телеканалів заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає прес-служба РНБО.

Зокрема, він відкинув думки про те, що введення державної інституції з питань ОПК - це повернення до радянських зразків.

"Ніякого Радянського Союзу не буде. Ми розуміємо, яким повинен бути ОПК, і без синергії з приватним сектором і людьми, які хочуть вкладати гроші, "Укроборонпром" далеко не піде", - зазначив Данилов.

На його думку, зміна підходів до управління ОПК повинна розв'язати проблему недостатньої координації через відсутність профільного органу. У цьому контексті він підкреслив необхідність створення профільного міністерства, а також введення посади віце-прем'єра з повноваженнями щодо реформи комплексу.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що в уряді з'явиться посада віце-прем'єр-міністра з питань оборонно-промислового комплексу.

Також повідомлялося, що в Україні створюють оборонно-промислове міністерство.