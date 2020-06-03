Зеленский: у нас будет должность вице-премьера по ОПК

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Вице-премьер по ОПК будет также координировать работу нескольких предприятий

В Украине создадут должность вице-премьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Соответствующее поручение на прошлой неделе дал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом Зеленский заявил во время визита в Хмельницкую область, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я дал поручение на прошлой неделе. Сейчас подбираются кадры. На следующей неделе у нас на базе СНБО будет комиссия, я тоже буду входить в эту комиссию. Придут люди, уже со стратегией. У нас будет не просто министр оборонно-промышленной политики, у нас будет вице-премьер по ОПК и по промышленности, так как он должен иметь не только свою вертикаль как министр, а координировать несколько предприятий. Поэтому мы понимаем, что это большая проблема, мы ее поняли, к сожалению, через некоторое время. Много было проблем... все вместе: и война, и коронавирус ... но этот вопрос решим", - сообщил Зеленский.

Напомним, 28 мая секретарь СНБО Украины Алексей Данилов представил концепцию реформы оборонно-промышленного комплекса, на первом этапе которого планируется создание профильного министерства и должности вице-премьера по вопросам ОПК.

Также РБК-Украина писало, что в июле 2019 года в СНБО анонсировали создание центра по реформированию ОПК.

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Автор: Игорь Литвиненко