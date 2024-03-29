Данілов буде працювати на дипломатичному напрямку, - Зеленський

Відповідну заяву глава держави зробив під час засідання оновленої Ради нацбезпеки і оборони, секретарем якої замість Данілова призначили Олександра Литвиненка. Раніше він був головою Служби зовнішньої розвідки.

За словами Зеленського, Данілов буде працювати у дипломатичній сфері.

"Олексій Мячеславович продовжить свою роботу на іншому напрямку. На напрямку дипломатичному", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент повідомляв, що після звільнення Данілова з РНБО його переведуть на інший напрямок роботи.