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Данілов буде працювати на дипломатичному напрямку, - Зеленський

Фото: Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов буде працювати в іншій сфері. Його переведуть на дипломатичний напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Відповідну заяву глава держави зробив під час засідання оновленої Ради нацбезпеки і оборони, секретарем якої замість Данілова призначили Олександра Литвиненка. Раніше він був головою Служби зовнішньої розвідки.

За словами Зеленського, Данілов буде працювати у дипломатичній сфері.

"Олексій Мячеславович продовжить свою роботу на іншому напрямку. На напрямку дипломатичному", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент повідомляв, що після звільнення Данілова з РНБО його переведуть на інший напрямок роботи.

Кадрові зміни

Нагадаємо, 26 березня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звільнив голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка. На цю посаду призначили Олега Іващенка.

Своєю чергою Зеленський призначив колишнього главу зовнішньої розвідки Литвиненка на посаду секретаря РНБО. Раніше цю посаду обіймав Олексій Данілов.

Зеленський вже представив нового очільника зовнішньої розвідки та назвав головні задачі Служби.

Що відомо про Данілова і чим він займався крім РНБО - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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Олексій ДаніловВолодимир ЗеленськийРНБО