Данілова переведуть на інший напрямок, - Зеленський

Олексій Данілов після звільнення з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України буде переведений на інший напрямок.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів презилент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

"Вдячний Олексію Данілову за роботу на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Він переводиться на інший напрямок – про це пізніше", - розповів Зеленський.

Він зауважив, що на посаду секретаря РНБО було призначено Олександра Литвиненка. На думку президента, він поєднає свій досвід керівництва Службою зовнішньої розвідки України із завданнями, які є перед Радою нацбезпеки і оборони.

"Новим керівником зовнішньої розвідки став Олег Іващенко. Він має відповідний досвід", - сказав Зеленський.

Звільнення Данілова

Нагадаємо, 26 березня президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Він був тринадцятим секретарем РНБО України і обіймав цю посаду з 3 жовтня 2019 року. РБК-Україна зібрало деталі про те, чим раніше займався Данілов.

Замість нього було призначено Олександра Литвиненка. Більш детально про те, хто такий Литвиненко, – у матеріалі РБК-Україна.

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