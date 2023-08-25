Данілов про атаки на Москву: нехай росіяни постраждають, побачать, що таке війна
Населення Росії, зокрема Москви, де було ухвалене рішення про напад на Україну, "має постраждати". Щоб росіяни побачили, що таке насправді війна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в інтерв'ю Радіо Свобода.
Він наголосив, що поки українські діти, жінки та літні люди постійно сидять в укриттях через ворожі атаки, росіяни не мають спокійно почуватися у своїх будинках у Москві, де було ухвалено рішення про напад на Україну.
"Це ж про справедливість, до речі. Війна - це завжди про справедливість. І Господь усе розставить на свої місця. І не лише наші діти повинні страждати, люди повинні страждати. Нехай вони постраждають так само, побачать, що таке війна", - сказав Данілов.
Він зазначив, що війна прийшла в Росію після 24 лютого 2022 року, коли диктатор Володимир Путін оголосив початок повномасштабного вторгнення в Україну.
"Має бути потужніший тиск на росіян для того, щоб вони розуміли, що вони несуть спільну відповідальність за всі ті дії, які сьогодні відбуваються на території України. Війна прийде до Росії. І цю війну вони самі туди покликали", - наголосив секретар РНБО.
Атаки дронів на Москву
Нагадаємо, останнім часом на території Росії почастішали вибухи та пожежі, а росіяни почали скаржитися на "атаки".
Так, в ніч проти 23 серпня Москву та Підмосков'я атакували невідомі безпілотники. Пізніше стало відомо про закриття всіх аеропортів та введення плану "Килим" із забороною на виліт та посадку літаків. Його застосовують у випадках, коли у небі засікли невідомі чи небезпечні об'єкти.
21 серпня Міноборони РФ також заявило про нібито атаку безпілотників у Московській області.
Крім того, 18 серпня у кількох районах Москви й Підмосков'я було чути вибухи. Очевидці повідомляли про роботу ППО і помічені дрони. Звуки вибухів були чутні над підмосковним Одинцовим, у Трьохгірці та Красногорську.
Також вибух був чутний у кварталі "Москва-Сіті" в районі веж "Еволюція" та "Федерація". Також повідомляється, що один із БПЛА впав на Експоцентр на Краснопресненській набережній у центрі Москви.
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