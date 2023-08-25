Данилов об атаках на Москву: пусть россияне пострадают, увидят, что такое война

Население России, в частности Москвы, где было принято решение о нападении на Украину, "должно пострадать". Чтобы россияне увидели, что такое на самом деле война.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в интервью Радио Свобода .

Он подчеркнул, что пока украинские дети, женщины и пожилые люди постоянно сидят в укрытиях из-за вражеских атак, россияне не должны спокойно чувствовать себя в своих домах в Москве, где было принято решение о нападении на Украину.

"Это же о справедливости, кстати. Война - это всегда о справедливости. И Господь все расставит на свои места. И не только наши дети должны страдать, люди должны страдать. Пусть они пострадают так же, увидят, что такое война", - сказал Данилов.

Он отметил, что война пришла в Россию после 24 февраля 2022, когда диктатор Владимир Путин объявил начало полномасштабного вторжения в Украину.

"Должно быть более мощное давление на россиян для того, чтобы они понимали, что они несут общую ответственность за все действия, которые сегодня происходят на территории Украины. Война придет в Россию. И эту войну они сами туда позвали", - подчеркнул секретарь СНБО.

Атаки дронов на Москву

Напомним, в последнее время на территории России участились взрывы и пожары, а россияне стали жаловаться на атаки.

Так, в ночь на 23 августа Москву и Подмосковье атаковали неизвестные беспилотники. Позже стало известно о закрытии всех аэропортов и введении плана "Ковер" с запретом на вылет и посадку самолетов. Его применяют в тех случаях, когда на небе засекли неизвестные или опасные объекты.

21 августа Минобороны РФ также заявило о якобы атаке беспилотников в Московской области.

Кроме того, 18 августа в нескольких районах Москвы и Подмосковья были слышны взрывы. Очевидцы сообщали о работе ПВО и о замеченных дронах. Звуки взрывов были слышны над подмосковным Одинцовым, в Трехгорке и Красногорске.

Также взрыв был слышен в квартале "Москва-Сити" в районе башен "Эволюция" и "Федерация". Также сообщается, что один из БПЛА упал на Экспоцентр на Краснопресненской набережной в центре Москвы.