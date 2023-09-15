Данілов анонсував нові поставки Abrams в Україну
Україна найближчим часом отримає понад десять танків Abrams, які передадуть Сполученні Штати.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українське радіо".
"Щодо постачання Abrams, - найважчих танків у світі, які важать 80 тонн, то вони найближчим часом надійдуть до нашої країни. Наші стратегічні партнери - США - в цьому випадку нас не підводять. Найближчим часом ці танки будуть боронити нашу країну", - заявив він.
За словами Данілова, танків буде більше, ніж повідомлялося раніше.
"Їх буде понад десять. Й на сьогодні відповідна кількість навчальних екіпажів набуває навичок володіння цією сучасною зброєю", - зазначив секретар РНБО.
Постачання танків Abrams в Україну
Сполучені Штати пообіцяли передати Україні 31 танк Abrams. Спочатку у Вашингтоні анонсували передачу версії M1A2, але пізніше через довгі терміни постачання надати захотіли версію M1A1.
У березні представники Пентагону повідомляли, що передачу танків хочуть завершити до осені 2023 року. Незабаром міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що американські танки Abrams не братимуть участь у цьому контрнаступі ЗСУ.
У липні стало відомо, що, за даними джерел у Пентагоні, військовослужбовці ЗСУ, які проходять навчання з експлуатації американських танків Abrams на базі в Німеччині, можуть бути готові до бою вже за кілька тижнів.
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