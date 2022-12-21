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Данілов анонсував наростання "бавовни" на території РФ: Треба чемно поводитися

Фото: Секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

РФ має переглянути свою агресивну політику стосовно цивілізованого світу. В іншому випадку кількість вибухів на її території лише збільшуватиметься.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Я попереджав, що “бавовна” на Росії буде наростати й вона буде з кожним днем все більше та більше. І нічого тут дивного немає, Росія є Росія. Треба чемно поводитися стосовно цивілізованого суспільства, і все у вас буде добре", - зазначив посадовець.

Данілов також порекомендував країні-агресу переглянути свою політику та перестати розпочинати війни.

"Якщо ви будете надалі проводити таку політику, як ви зараз обрали, то повірте, буде вибухати не тільки там, а ще й багато в інших містах, і як то кажуть, мало їм не буде точно”, - наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, заступника начальника ГУР МО Вадим Скібіцький розповів, що українські захисники проводять на території РФ важкі операції.

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Олексій ДаніловВійна Росії проти України