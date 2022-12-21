Данілов анонсував наростання "бавовни" на території РФ: Треба чемно поводитися

"Я попереджав, що “бавовна” на Росії буде наростати й вона буде з кожним днем все більше та більше. І нічого тут дивного немає, Росія є Росія. Треба чемно поводитися стосовно цивілізованого суспільства, і все у вас буде добре", - зазначив посадовець.

Данілов також порекомендував країні-агресу переглянути свою політику та перестати розпочинати війни.

"Якщо ви будете надалі проводити таку політику, як ви зараз обрали, то повірте, буде вибухати не тільки там, а ще й багато в інших містах, і як то кажуть, мало їм не буде точно”, - наголосив секретар РНБО.