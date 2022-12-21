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Данилов анонсировал нарастание "бавовны" на территории РФ: Надо вежливо себя вести

Фото: Секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

РФ должна пересмотреть свою агрессивную политику по отношению к цивилизованному миру. В противном случае количество взрывов на ее территории будет только увеличиваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Я предупреждал, что "бавовна" на России будет нарастать и он будет с каждым днем все больше и больше. И ничего здесь странного нет, Россия есть Россия. Надо вежливо себя вести по отношению к цивилизованному обществу, и все у вас будет хорошо", - отметил чиновник.

Данилов также порекомендовал стране-агрессу пересмотреть свою политику и перестать начинать войны.

"Если вы будете в дальнейшем проводить такую политику, как вы сейчас выбрали, то поверьте, будет взрываться не только там, а еще и во многих городах, и как говорится, мало им не будет точно", - подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий рассказал, что украинские защитники проводят на территории РФ тяжелые операции.

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Алексей ДаниловВойна России против Украины