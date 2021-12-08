В Дании ужесточили карантин из-за "Омикрона": новые правила
Фото: в Дании ужесточили карантин из-за "Омикрона" (Getty Images)
В Дании, вследствие роста количества заражений коронавирусом и распространения нового штамма "Омикрон" - усилили ограничения. Также возвращают дистанционное обучение для школьников.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DR.
Какие COVID-ограничения ввели в Дании
- в стране запретили рождественские обеды и крупные общественные мероприятия на рабочем месте. Также вернули рекомендацию по дистанционной работе;
- количество посетителей на концертах было ограничено до 50 зрителей. В то же время ограничение не распространяется на количество сидячих мест.
- уже с этой пятницы в Дании запретят работу ночных клубов и продажу алкоголя после полуночи;
- также в стране возвращают дистанционное обучение с 15 декабря.