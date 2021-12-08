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В Дании ужесточили карантин из-за "Омикрона": новые правила

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Среда 08 декабря 2021 20:41
В Дании ужесточили карантин из-за "Омикрона": новые правила Фото: в Дании ужесточили карантин из-за "Омикрона" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Дании, вследствие роста количества заражений коронавирусом и распространения нового штамма "Омикрон" - усилили ограничения. Также возвращают дистанционное обучение для школьников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DR.

Какие COVID-ограничения ввели в Дании

  • в стране запретили рождественские обеды и крупные общественные мероприятия на рабочем месте. Также вернули рекомендацию по дистанционной работе;
  • количество посетителей на концертах было ограничено до 50 зрителей. В то же время ограничение не распространяется на количество сидячих мест.
  • уже с этой пятницы в Дании запретят работу ночных клубов и продажу алкоголя после полуночи;
  • также в стране возвращают дистанционное обучение с 15 декабря.
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Дания Коронавирус Омикрон
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