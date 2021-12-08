ru ua
Чт, 09 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Данії посилили карантин через "Омікрон": нові правила

Новость на русском →
Середа 08 грудня 2021 20:41
В Данії посилили карантин через "Омікрон": нові правила Фото: в Данії посилили карантин через "Омікрон" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Данії, внаслідок зростання кількості заражень на коронавірус та поширення нового штаму "Омікрон" - посилили обмеження. Також повертають дистанційне навчання для школярів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на DR.

Які COVID-обмеження ввели в Данії

  • в країні заборонили різдвяні обіди й великі громадські заходи на робочому місці. Також повернули рекомендацію щодо дистанційної роботи;
  • кількість відвідувачів на концертах була обмежена до 50 глядачів. Водночас обмеження не поширюється на кількість сидячих місць.
  • вже з цієї п’ятниці в Данії заборонять роботу нічних клубів та продаж алкоголю після опівночі;
  • також в країні повертають дистанційне навчання з 15 грудня.
Читайте РБК-Україна в Google News
Дания Коронавірус Омикрон
NEWS
Кулеба розповів, куди підуть виділені Британією 1,3 млрд доларів
Кулеба розповів, куди підуть виділені Британією 1,3 млрд доларів
DAILY
Кандидати в олігархи. Чим закон Зеленського ускладнить життя найбагатшим людям України
Владислав Красінський, Ростислав Шаправський Кандидати в олігархи. Чим закон Зеленського ускладнить життя найбагатшим людям України