В Дании ужесточают карантин из-за COVID-19

Фото: люди в масках (pixabay.com)

Правительство Дании приняло решение ужесточить карантинные ограничения по всей территории страны. Новые меры вступят в силу в среду, 16 декабря.

Об этом сообщил министр транспорта Дании Бенни Энгельбрехт в Facebook.

"Сейчас это действительно серьезно. Коронавирус слишком прочно закрепился в Дании. Уровень инфицирования слишком высок, а количество госпитализаций растет. Поэтому сейчас мы распространяем ограничительные меры на всю страну", - заявил он.

Меры касаются школьников с пятого класса и студентов. Они будут находиться на дистанционном обучении.

"Учреждения культуры будут закрыты. Это касается ресторанов, кафе и баров, за исключением режима работы на вынос. Работодателям рекомендуется отправить максимальное число служащих на удаленную работу", - сообщил министр.

Главной рекомендацией для всех жителей Дании остается максимально возможное нахождение дома и минимизация контактов.

Отметим, что в настоящее время ограничения действуют в 69 из 98 муниципалитетов Дании.

Напомним, ранее в Дании обнаружили 214 случаев передачи нового коронавируса от норок человеку. После этого Управление ветеринарии и пищевых продуктов Дании сообщило, что всех норок с новым коронавирусом в стране уничтожили.