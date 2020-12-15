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В Дании ужесточают карантин из-за COVID-19

Копенгаген, Вторник 15 декабря 2020 20:17
В Дании ужесточают карантин из-за COVID-19
Фото: люди в масках (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Правительство Дании приняло решение ужесточить карантинные ограничения по всей территории страны. Новые меры вступят в силу в среду, 16 декабря.

Об этом сообщил министр транспорта Дании Бенни Энгельбрехт в Facebook.

"Сейчас это действительно серьезно. Коронавирус слишком прочно закрепился в Дании. Уровень инфицирования слишком высок, а количество госпитализаций растет. Поэтому сейчас мы распространяем ограничительные меры на всю страну", - заявил он.

Меры касаются школьников с пятого класса и студентов. Они будут находиться на дистанционном обучении.

"Учреждения культуры будут закрыты. Это касается ресторанов, кафе и баров, за исключением режима работы на вынос. Работодателям рекомендуется отправить максимальное число служащих на удаленную работу", - сообщил министр.

Главной рекомендацией для всех жителей Дании остается максимально возможное нахождение дома и минимизация контактов.

Отметим, что в настоящее время ограничения действуют в 69 из 98 муниципалитетов Дании.

Напомним, ранее в Дании обнаружили 214 случаев передачи нового коронавируса от норок человеку. После этого Управление ветеринарии и пищевых продуктов Дании сообщило, что всех норок с новым коронавирусом в стране уничтожили.

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