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В Дании на рождественские праздники закроют магазины из-за COVID-19

Дания, Среда 16 декабря 2020 23:04
В Дании на рождественские праздники закроют магазины из-за COVID-19
Фото: прапор Дании (pexels)
Автор: Даша Харченко

Власти Дании на рождественские праздники решили закрыть магазины из-за активного распространения коронавируса. Работать будут только продуктовые магазины и аптеки.

Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала жителей страны отмечать праздники маленькими группами.

"С пятницы, 25 декабря, по 3 января Дания будет в буквальном смысле закрыта", - сказала она.

За минувшие сутки в Дании подтвердили 3,6 тыс. новых случаев коронавируса, 14 человек умерли. Всего в стране зафиксировали 120 тыс. случаев заболевания, 975 – летальных.

Ранее стало известно, что правительство Дании приняло решение ужесточить карантинные ограничения по всей территории страны. Новые меры вступили в силу в среду, 16 декабря.

Также в Дании обнаружили 214 случаев передачи нового коронавируса от норок человеку. После этого Управление ветеринарии и пищевых продуктов Дании сообщило, что всех норок с новым коронавирусом в стране уничтожили.

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