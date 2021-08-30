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В Дании предложат сделать третью дозу COVID-вакцины людям с ослабленным иммунитетом

Автор: Дмитрий Кузнецов

Управление здравоохранения Дании рекомендовало жителям страны с ослабленным иммунитетом сделать третью дозу вакцины от коронавируса. Бустерную прививку могут сделать пациенты с серьезными заболеваниями, включая онкологию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABCNews.

Как заявило датское агентство по лекарственным средствам, у некоторых людей может быть недостаточный эффект вакцинации против коронавируса после двух доз.

"Людям со слишком ослабленным иммунитетом может быть предложена третья доза вакцины от коронавируса", - уточнили в ведомстве.

Среди групп пациентов, которым рекомендовано сделать третью прививку от COVID-19, жители страны с заболеваниями крови и костного мозга, онкологией, проходящие диализ или химиотерапию. Кроме того, бустерную прививку могут получить те, кто перенес трансплантацию органов и ряд других категорий.

Напомним, 30 августа в ВОЗ заявили, что бустерные прививки необходимо вводить для вакцинации от COVID-19 группы риска.

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ДанияКоронавирусВакцинация