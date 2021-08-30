У Данії запропонують зробити третю дозу COVID-вакцини людям з ослабленим імунітетом

Управління охорони здоров'я Данії рекомендувало жителям країни з ослабленим імунітетом зробити третю дозу вакцини від коронавірусу. Бустерне щеплення можуть зробити пацієнти з серйозними захворюваннями, включаючи онкологію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABCNews .

Як заявило датське Агентство з лікарських засобів, у деяких людей може бути недостатній ефект вакцинації проти коронавірусу після двох доз.

"Людям із занадто ослабленим імунітетом може бути запропонована третя доза вакцини від коронавірусу", - уточнили у відомстві.

Серед груп пацієнтів, яким рекомендовано зробити третє щеплення від COVID-19, жителі країни із захворюваннями крові і кісткового мозку, онкологією, що проходять діаліз або хімієтерапію. Крім того, бустерне щеплення можуть отримати ті, хто переніс трансплантацію органів і ряд інших категорій.