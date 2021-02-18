В Дании посольство США эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Сегодня, 18 февраля, в полицию Дании поступило сообщение, что в посольстве США в Копенгагене обнаружили подозрительный предмет. Правоохранители экстренно эвакуировали всех из здания диппредставительства.

Как сообщается, инцидент произошел в районе Остербро. На место происшествия прибыли правоохранительные органы, экстренные службы, включая специалистов по обезвреживанию бомб, а также несколько карет скорой помощи.

По информации издания, речь шла об обнаружении подозрительной бутылки, обернутой в изоленту. Специально оборудованный робот был использован для обследования находки. Однако позже оказалось, что вызов был ложным.