У Данії посольство США евакуювали через повідомлення про бомбу

Сьогодні, 18 лютого, до поліції Данії надійшло повідомлення, що у посольстві США в Копенгагені виявили підозрілий предмет. Правоохоронці екстрено евакуювали всіх з будівлі диппредставництва.

Як повідомляється, інцидент стався в районі Остербро. На місце події прибули правоохоронні органи, екстрені служби, включаючи фахівців з знешкодження бомб, а також кілька карет швидкої допомоги.

За інформацією видання, мова йшла про виявлення підозрілої пляшки, оберненої в ізоляційну стрічку. Спеціально обладнаний робот був використаний для обстеження знахідки. Однак пізніше виявилось, що виклик був хибним.