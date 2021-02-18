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У Данії посольство США евакуювали через повідомлення про бомбу

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 18 лютого, до поліції Данії надійшло повідомлення, що у посольстві США в Копенгагені виявили підозрілий предмет. Правоохоронці екстрено евакуювали всіх з будівлі диппредставництва.

Про це повідомляє CPH Post Online.

Як повідомляється, інцидент стався в районі Остербро. На місце події прибули правоохоронні органи, екстрені служби, включаючи фахівців з знешкодження бомб, а також кілька карет швидкої допомоги.

За інформацією видання, мова йшла про виявлення підозрілої пляшки, оберненої в ізоляційну стрічку. Спеціально обладнаний робот був використаний для обстеження знахідки. Однак пізніше виявилось, що виклик був хибним.

Нагадаємо, раніше в Парижі евакуювали усіх відвідувачів Ейфелевої вежі. Це було зроблено після того, як у поліцію надійшло повідомлення про бомбу.

Також РБК-Україна писало, що у Словаччині евакуювали парламент після того, як до Національної ради надійшло електронне повідомлення про мінування приміщення.

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