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Посетителей Эйфелевой башни эвакуировали из-за угрозы взрыва

Париж, Среда 23 сентября 2020 17:13
Посетителей Эйфелевой башни эвакуировали из-за угрозы взрыва
Фото: Эйфелева башня (pixabay)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 23 сентября, в Париже (Франция) в первой половине дня эвакуировали всех посетителей Эйфелевой башни. Это было сделано после того, как в полицию поступило сообщение о бомбе.

Об этом сообщает Le Parisien.

Как сообщается, около 11:00 полиция получила анонимный телефонный звонок об установленной в башне бомбе. Правоохранители после эвакуации посетителей начали проводить проверки. Также вокруг памятника был установлен периметр безопасности.

После нескольких часов проверок правоохранители не обнаружили взрывчатку. В 14:15 Эйфелева башня вновь была открыта для посетителей.

Напомним, ранее в Словакии эвакуировали парламент из-за сообщения о минировании помещения.

Кроме того, 21 сентября в полицию поступило анонимное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

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