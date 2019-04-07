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В Дании неизвестные устроили стрельбу, есть потерпевшие

Новости » Происшествия    07.04.2019 - 02:12
В Дании неизвестные устроили стрельбу, есть потерпевшие
Фото: полиция Дании (Getty images)

Полиция задержала 14 подозреваемых

В Дании неизвестные открыли стрельбу в городе Херсхольм, несколько человек получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter полиции острова Зеландия.

По данным правоохранителей, инцидент произошел вечером в субботу, 6 апреля. Деталей происшествия не сообщается, также не называется точное число потерпевших.

Вскоре стало известно, что после инцидента по подозрению в причастности к стрельбе по меньшей мере 14 человек задержаны в пригороде Копенгагена. 

"На данный момент 14 человек в возрасте от 20 до 32 лет были задержаны после стрельбы в районе Рунгстед (датского города Херсхольм)", - говорится в сообщении полиции.

Расследование происшедшего продолжается, других подробностей правоохранители не сообщают.

Напомним, 5 апреля в американском городе Вирджиния-Бич  на базе военно-морской авиации Oceana произошла стрельба. Один человек погиб и один пострадал. Из-за инцидента все входы на базу были заблокированы.

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