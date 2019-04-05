В США на военно-морской базе произошла стрельба

Фото: место стрельбы (Naval Air Station Oceana)

В результате стрельбы погиб один человек

На базе военно-морской авиации Oceana в американском городе Вирджиния-Бич произошла стрельба, есть один погибший и один пострадавший. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NBC News.

Из-за инцидента все входы на базу были заблокированы, заявляли в аварийных службах региона.​

Ранее 24 марта в городе Сан-Франциско (штат Калифорния) произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и трое пострадали.

Также 4 февраля в Чикаго (Иллинойс, США) произошла стрельба, в результате которой двое человек погибли, еще один находится в критическом состоянии.

Ранее полиция Калифорнии задержала подозреваемого по факту стрельбы в боулинг-клубе в американском городе Торранс вблизи Лос-Анджелеса. Один из нападавших открыл огонь по толпе из автомобиля Ford.

Начальник полиции сообщила, что арестованного узнали как 47-летнего Реджинальда Уоллеса из Лос-Анджелеса. Она отметила, что его узнали в течение 30 часов после стрельбы и арестовали в Лос-Анджелесе.