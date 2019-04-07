У Данії невідомі влаштували стрілянину, є потерпілі

Фото: поліція Данії (Getty images)

Поліція затримала 14 підозрюваних

У Данії невідомі відкрили стрілянину в місті Хьорсхольм, кілька людей отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter поліції острова Зеландія.

За даними правоохоронців, інцидент стався ввечері в суботу, 6 квітня. Деталей події не повідомляється, також не називається точне число потерпілих.

Незабаром стало відомо, що після інциденту за підозрою в причетності до стрілянини щонайменше 14 осіб затримано в передмісті Копенгагена.

"На даний момент 14 чоловік у віці від 20 до 32 років були затримані після стрілянини в районі Рунгстед (данського міста Хьорсхольм)", - йдеться в повідомленні поліції.

Розслідування події триває, інших подробиць правоохоронці не повідомляють.

Нагадаємо, 5 квітня в американському місті Вірджинія-Біч на базі військово-морської авіації Oceana сталася стрілянина. Одна людина загинула і одна постраждала. Через інцидент усі входи на базу були заблоковані.