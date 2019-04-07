ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Данії невідомі влаштували стрілянину, є потерпілі

Новини » Надзвичайні події    07.04.2019 - 02:12
У Данії невідомі влаштували стрілянину, є потерпілі
Фото: поліція Данії (Getty images)

Поліція затримала 14 підозрюваних

У Данії невідомі відкрили стрілянину в місті Хьорсхольм, кілька людей отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter поліції острова Зеландія.

За даними правоохоронців, інцидент стався ввечері в суботу, 6 квітня. Деталей події не повідомляється, також не називається точне число потерпілих.

Незабаром стало відомо, що після інциденту за підозрою в причетності до стрілянини щонайменше 14 осіб затримано в передмісті Копенгагена.

"На даний момент 14 чоловік у віці від 20 до 32 років були затримані після стрілянини в районі Рунгстед (данського міста Хьорсхольм)", - йдеться в повідомленні поліції.

Розслідування події триває, інших подробиць правоохоронці не повідомляють.

Нагадаємо, 5 квітня в американському місті Вірджинія-Біч на базі військово-морської авіації Oceana сталася стрілянина. Одна людина загинула і одна постраждала. Через інцидент усі входи на базу були заблоковані.

У США на військово-морській базі сталася стрілянина У центрі Києва в житловому будинку сталася стрілянина
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України ДанияСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся