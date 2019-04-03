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В Херсонской области из автомата расстреляли автомобили частной охраны

Новости » Происшествия    03.04.2019 - 16:24
В Херсонской области из автомата расстреляли автомобили частной охраны
Фото: место стрельбы (novavlada.info)

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа

В Херсонской области в селе Чонгар Генического района возле одного из аграрных предприятий произошла стрельба. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Местные СМИ сообщают, что из автомата расстреляли три автомобиля охраны частного агропредприятия.

"В "Единый центр 102" полиции Херсонщины поступило сообщение, что вблизи территории агропредприятия в селе Чонгар Генического района произошла стрельба. Полицейские предварительно установили, что событие состоялось с участием представителей двух сторон конфликтной ситуации, сложившейся вокруг одного из сельхозпредприятий в районе", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, 18 декабря в Херсоне неизвестные обстреляли помещение офиса газеты "Новый день" во время пресс-конференции. Кроме того, неизвестные распылили в офисе слезоточивый газ. Местные СМИ сообщали, что кроме неизвестных мужчин, газ распылял и председатель областной организации Социалистической партии Кирилл Стремоусов.

Как писало РБК-Украина, по данным полиции, пострадавших в результате стрельбы в Херсоне нет. Вместе с тем, в полиции добавили, что один из участников конфликта получил термические ожоги глаз.

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