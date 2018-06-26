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Интервью

Гройсман назвал "Северный поток-2" новым видом гибридного оружия России

НовостиПолитика    26.06.2018 - 15:28
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Взамен Украина предлагает европейским потребителям надежный и защищенный способ поставки газа

Российский газопровод "Северный поток-2", который строится в странах Европейского союза, является новым видом гибридного оружия России. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Люкке Расмуссеном, передает пресс-служба Кабмина.

"Украина предлагает европейским потребителям надежный и защищенный способ поставки газа - в противовес российскому проекту "Северный поток - 2". Это не просто газопровод. Это новый вид гибридного оружия, которое поставит в зависимость все страны-потребители. Украина предлагает защиту и надежное снабжение газом европейских потребителей", - сказал Гройсман.

В свою очередь Ларс Люкке Расмуссен предложил вынести обсуждение проекта на общеевропейский уровень, с целью серьезно и взвешенно проанализировать все риски и роль Украины, как транзитера топлива.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал строительство российского газопровода Nord Stream 2 угрозой как для Украины, так и для Польши.

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Теги публикации: Северный поток-2  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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