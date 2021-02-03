В Дании хотят ввести цифровой "COVID-паспорт": сперва для деловых поездок

Датское правительство планирует ввести цифровой "COVID-паспорт". Сперва он будет предназначен для деловых поездок за границу.

Об этом сообщает датская телекомпания ТV2 со ссылкой на источники.

О введении паспортов должны сообщить уже в среду, 3 февраля. Ожидается, что он будет готов к использованию через месяц.

"Предполагается, что такой паспорт будет содержать информацию о вакцинации, позже там появится информация о наличии антител", - сообщили источники в датском правительстве.

В Дании рассчитывают, что такие паспорта позволят возобновить работу парикмахерам и массажистам. Также датчане с "COVID-паспортом" смогут свободно посещать рестораны, конференции, музыкальные фестивали и спортивные соревнования.

Напомним, в Дании до 28 февраля будет действовать общенациональный локдаун. На это время закрытыми будут второстепенные магазины. Также, запрещается собираться людям группами более 5 человек.

Также РБК-Украина писало, что в Дании частично откроют школы. Очное обучение будет возобновлено для учеников 1-4 классов.