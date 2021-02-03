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У Данії хочуть ввести цифровий "COVID-паспорт": спершу для ділових поїздок

Автор: Ігор Литвиненко

Датський уряд планує ввести цифровий "COVID-паспорт". Спершу він буде призначений для ділових поїздок за кордон.

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Про це повідомляє данська телекомпанія ТV2 з посиланням на джерела.

Про введення паспортів повинні повідомити вже в середу, 3 лютого. Очікується, що він буде готовий до використання через місяць.

"Передбачається, що такий паспорт буде містити інформацію про вакцинацію, пізніше там з'явиться інформація про наявність антитіл", - повідомили джерела в датському уряді.

У Данії розраховують, що такі паспорти дозволять відновити роботу перукарям і масажистам. Також данці з "COVID-паспортом" зможуть вільно відвідувати ресторани, конференції, музичні фестивалі і спортивні змагання.

Нагадаємо, в Данії до 28 лютого буде діяти загальнонаціональний локдаун. На цей час закритими будуть другорядні магазини. Також, забороняється збиратися людям групами більш як 5 осіб.

Також РБК-Україна писало, що в Данії частково відкриють школи. Очне навчання буде відновлено для учнів 1-4 класів.

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