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Дания продлила локдаун до 7 февраля

Копенгаген, Четверг 14 января 2021 14:22
Дания продлила локдаун до 7 февраля
Фото: человек в маске (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Правительство Дании продлило карантин в стране до 7 февраля. Такое решение было принято в связи с быстрым распространением нового штамма коронавируса, который впервые был обнаружен в Великобритании.

Об этом сообщает The Local.

Как сообщается, коронавирусные ограничения включают закрытие школ, университетов и второстепенных магазинов, а также требование, чтобы большинство людей работали из дома, где это возможно. Кроме того, запрещается собираться людям группами более 5 человек. Также в Дании, на три недели продлены ограничения на поездки.

Отмечается, что "британский" коронавирус B117 является ключевой причиной беспокойства властей и решения о продлении ограничений. Сегодня в Дании обнаружили 208 случаев мутировавшего вируса.

В последнюю неделю 2020 года этот штамм составил 2,4% положительных тестов на COVID-19. В первую неделю 2021 году этот показатель вырос до 3,6%.

Напомним, в Дании в субботу прошли демонстрации против карантинных ограничений. Полиция вмешалась в них после того, как протестующие начали бросать в правоохранителей салюты и пустые бутылки. Арестовали девять человек.

Также РБК-Украина писало, что в Дании готовятся ввести паспорта вакцинации на фоне борьбы с коронавирусом.

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