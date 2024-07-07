Дані у Резерв+ оновили вже понад 2,3 млн українців, - Міноборони

Нагадаємо, що в Міноборони заявили, що під час воєнного стану українці мають перепроходити ВЛК раз на рік.

"ВЛК під час воєнного стану треба проходити раз на рік і про це треба пам'ятати, бо в мирний час – раз на 5 років така норма діє, але наразі ми, на жаль, живимо в умовах війни, яка триває", - сказав Дмитро Лазуткін.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що загрожує військовозобов'язаним особам, якщо вони не сплатять штраф від ТЦК.

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