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Данные в Резерв+ обновили уже более 2,3 млн украинцев, - Минобороны

Фото: приложение Резерв+ (Виталий Носач, коллаж РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

В Украине подходит к концу срок, когда украинцам нужно обновить свои военно-учетные данные согласно закону о мобилизации. По состоянию на 6 июля через "Резерв+" это сделали уже 2,3 млн граждан Украины.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"В настоящее время 2 млн 300 тыс. украинцев обновили свои данные в приложении "Резерв+" в электронном кабинете. И 1,5 млн из них сгенерировали себе электронный военно-учетный документ", - сказал Лазуткин.

Также он отметил, что приложение "Резерв+" существенно разгрузило ЦНАПы и ТЦК.

Напомним, что в Минобороны заявили, что во время военного положения украинцы должны перепроходить ВЛК раз в год.

"ВЛК во время военного положения нужно проходить раз в год и об этом надо помнить, потому что в мирное время – раз в 5 лет такая норма действует, но сейчас мы, к сожалению, живем в условиях продолжающейся войны", - сказал Дмитрий Лазуткин.

Ранее РБК-Украина сообщало, что грозит военнообязанным лицам, если они не оплатят штраф от ТЦК.

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