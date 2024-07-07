Данные в Резерв+ обновили уже более 2,3 млн украинцев, - Минобороны

Напомним, что в Минобороны заявили, что во время военного положения украинцы должны перепроходить ВЛК раз в год.

"ВЛК во время военного положения нужно проходить раз в год и об этом надо помнить, потому что в мирное время – раз в 5 лет такая норма действует, но сейчас мы, к сожалению, живем в условиях продолжающейся войны", - сказал Дмитрий Лазуткин.

Ранее РБК-Украина сообщало, что грозит военнообязанным лицам, если они не оплатят штраф от ТЦК.

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