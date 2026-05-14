Дані отримають автоматично: що потрібно знати військовим про оформлення пенсій у 2026 році

13:02 14.05.2026 Чт
4 хв
ПФУ та податкова запустили автоматичний обмін даними про доходи військових
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Призначення пенсії військовому (facebook.com/kogupfu)

В Україні триває перехід на електронний облік трудової діяльності, а для військовослужбовців, поліцейських та представників силових структур уже запустили автоматизований обмін даними між Пенсійним фондом та Державною податковою службою.

Головне:

  • Цифрова система: В Україні діє електронний облік трудової діяльності, що дозволяє автоматично призначати пенсії та захищає дані від втрати під час війни.
  • Автоматичний обмін: Пенсійний фонд і Податкова служба налагодили пряму передачу даних про доходи військових, що пришвидшує нарахування виплат.
  • Відмова від паперів: Завдяки автоматизації силовикам більше не потрібно збирати додаткові паперові довідки про грошове забезпечення для ПФУ.
  • Архівні дані: Для повного обліку стажу ПФУ сформував базу доходів військовослужбовців за період 2000-2016 років.
  • Оцифрування стажу: Військові частини вже масово подають трудові книжки особового складу в електронному форматі через вебпортал ПФУ.
  • Пенсія через представника: Готуються зміни, що дозволять подавати дані про стаж через довірену особу, що важливо для захисників на передовій.
  • Роль паперової книжки: Паперовий документ зберігає юридичну силу і потрібен переважно для підтвердження стажу, набутого до 2004 року.

В Україні діє електронний облік трудової діяльності

З 2021 року Україна перейшла на електронний облік трудової діяльності працівників. Тепер інформація про стаж зберігається не лише у паперовій трудовій книжці, а й у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

У Пенсійному фонді пояснюють, що це дозволяє:

  • автоматично призначати пенсію без додаткового збору довідок;
  • захистити інформацію про стаж від втрати чи пошкодження;
  • перевіряти дані онлайн у будь-який момент.

Особливо важливо це під час війни, коли паперові документи можуть бути втрачені або знищені.

Як підтверджується стаж

У ПФУ нагадали, що страховий стаж після 1 січня 2004 року підтверджується даними Реєстру застрахованих осіб.

Паперова трудова книжка потрібна переважно для підтвердження стажу, набутого до цієї дати.

При цьому електронна трудова книжка не скасовує паперову - людина може зберігати обидва варіанти.

Як оцифрувати трудову книжку

Подати документи для оцифрування можна:

  • онлайн через вебпортал Пенсійного фонду;
  • особисто у сервісному центрі ПФУ.

Для онлайн-подачі потрібен кваліфікований електронний підпис та сканкопії трудової книжки.

У ПФУ зазначають, що після оцифрування паперова книжка залишається у власника та не втрачає юридичної сили.

Що змінилося для військових

Для спрощення оформлення пенсій військовим, поліцейським та представникам силових структур Пенсійний фонд і Державна податкова служба запустили автоматичний обмін даними.

Відповідний договір між ПФУ та ДПС уклали 22 лютого 2024 року, а обмін інформацією стартував 11 квітня 2024 року.

Тепер Пенсійний фонд може автоматично отримувати від податкової дані про доходи військовослужбовців із Реєстру платників податків.

Чому це важливо

У Пенсійному фонді пояснюють, що новий механізм особливо важливий у випадках, коли в Реєстрі застрахованих осіб немає повної інформації про виплати військовому.

У такій ситуації ПФУ надсилає запит до ДПС щодо конкретної людини або роботодавця, після чого податкова передає необхідні дані про доходи.

Це дозволяє швидше оформлювати пенсії та зменшує потребу у додаткових паперових довідках.

ПФУ збирає дані про доходи військових за попередні роки

Окремо Пенсійний фонд формує базу даних про доходи військовослужбовців за 2000-2016 роки.

Для цього Фонд уже отримав інформацію від силових відомств та міністерств щодо установ, які у той період виплачували грошове забезпечення.

Військові частини вже подають документи онлайн

У ПФУ повідомили, що активно співпрацюють із військовими частинами щодо оцифрування даних про стаж та доходи.

За даними Фонду, протягом останніх двох місяців більшість військових частин уже подали трудові книжки військовослужбовців в електронному форматі через вебпортал Пенсійного фонду.

Які зміни готують далі

У Пенсійному фонді також анонсували нововведення: незабаром подати відомості про трудову діяльність можна буде через представника. Відповідний проєкт постанови правління ПФУ зараз перебуває на стадії погодження.

У Фонді зазначають, що це допоможе військовим, які через службу, перебування на фронті або за кордоном не можуть особисто звернутися до сервісного центру чи скористатися електронним підписом.

Нагадаємо, в Україні військові можуть вийти на пенсію за вислугу років після 25 років служби, а участь у бойових діях впливає на розмір виплат. Один місяць служби в зоні бойових дій зараховується як три місяці стажу для нарахування пенсії.

Також РБК-Україна розповідало, які види пенсій можуть отримувати військові в Україні.

