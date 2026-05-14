Данные получат автоматически: что нужно знать военным об оформлении пенсий в 2026 году

В Украине продолжается переход на электронный учет трудовой деятельности, а для военнослужащих, полицейских и представителей силовых структур уже запустили автоматизированный обмен данными между Пенсионным фондом и Государственной налоговой службой.
РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аппарата Верховной Рады Украины рассказывает, что это означает.
Главное:
С 2021 года Украина перешла на электронный учет трудовой деятельности работников. Теперь информация о стаже хранится не только в бумажной трудовой книжке, но и в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования.
В Пенсионном фонде объясняют, что это позволяет:
Особенно важно это во время войны, когда бумажные документы могут быть потеряны или уничтожены.
В ПФУ напомнили, что страховой стаж после 1 января 2004 года подтверждается данными Реестра застрахованных лиц.
Бумажная трудовая книжка нужна преимущественно для подтверждения стажа, приобретенного до этой даты.
При этом электронная трудовая книжка не отменяет бумажную - человек может хранить оба варианта.
Подать документы для оцифровки можно:
Для онлайн-подачи нужна квалифицированная электронная подпись и сканкопии трудовой книжки.
В ПФУ отмечают, что после оцифровки бумажная книжка остается у владельца и не теряет юридической силы.
Для упрощения оформления пенсий военным, полицейским и представителям силовых структур Пенсионный фонд и Государственная налоговая служба запустили автоматический обмен данными.
Соответствующий договор между ПФУ и ГНС заключили 22 февраля 2024 года, а обмен информацией стартовал 11 апреля 2024 года.
Теперь Пенсионный фонд может автоматически получать от налоговой данные о доходах военнослужащих из Реестра налогоплательщиков.
В Пенсионном фонде объясняют, что новый механизм особенно важен в случаях, когда в Реестре застрахованных лиц нет полной информации о выплатах военному.
В такой ситуации ПФУ направляет запрос в ГНС по конкретному человеку или работодателю, после чего налоговая передает необходимые данные о доходах.
Это позволяет быстрее оформлять пенсии и уменьшает потребность в дополнительных бумажных справках.
Отдельно Пенсионный фонд формирует базу данных о доходах военнослужащих за 2000-2016 годы.
Для этого Фонд уже получил информацию от силовых ведомств и министерств по учреждениям, которые в тот период выплачивали денежное обеспечение.
В ПФУ сообщили, что активно сотрудничают с воинскими частями по оцифровке данных о стаже и доходах.
По данным Фонда, в течение последних двух месяцев большинство воинских частей уже подали трудовые книжки военнослужащих в электронном формате через веб-портал Пенсионного фонда.
В Пенсионном фонде также анонсировали нововведение: вскоре подать сведения о трудовой деятельности можно будет через представителя. Соответствующий проект постановления правления ПФУ сейчас находится на стадии согласования.
В Фонде отмечают, что это поможет военным, которые из-за службы, пребывания на фронте или за рубежом не могут лично обратиться в сервисный центр или воспользоваться электронной подписью.
Напомним, в Украине военные могут выйти на пенсию за выслугу лет после 25 лет службы, а участие в боевых действиях влияет на размер выплат. Один месяц службы в зоне боевых действий засчитывается как три месяца стажа для начисления пенсии.
