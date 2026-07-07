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У Дамаску пролунали вибухи біля готелю, де зупинився Макрон (фото, відео)

11:29 07.07.2026 Вт
2 хв
Силовики перекрили дороги одразу після інциденту
aimg Валерій Ульяненко
У Дамаску пролунали вибухи біля готелю, де зупинився Макрон (фото, відео) Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
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У столиці Сирії Дамаску пролунала серія вибухів неподалік готелю, де під час офіційного візиту зупинився президент Франції Еммануель Макрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними джерел у службі безпеки, вибухи пролунали незадовго до півночі. Після цього силовики одразу перекрили дороги та посилили заходи безпеки. Очевидці повідомляють, що чули кілька вибухів, після чого над місцем події почав підніматися дим.

Попередньо відомо, що в безпосередній близькості від місця проживання французького лідера спрацювало кілька вибухових пристроїв.

Наразі немає інформації про постраждалих або масштаби руйнувань. Причини події залишаються невідомими, правоохоронці вже почали розслідування.

В адміністрації президента Франції зазначили, що сам Макрон вибухів не чув. У момент інциденту він саме прямував на заплановану зустріч із сирійським лідером Ахмедом аш-Шараа.

Що передувало

Нагадаємо, Еммануель Макрон прибув із офіційним візитом до Дамаска, де має провести переговори з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа. Під час зустрічі сторони планують обговорити питання безпеки, інвестицій компанії TotalEnergies, а також повернення сирійських культурних артефактів.

Французький лідер заявив, що головною метою його поїздки є підтримка сирійського народу на шляху до побудови суверенної, стабільної та мирної держави.

До цього сирійську столицю вже відвідували президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент України Володимир Зеленський.

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